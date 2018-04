una nuova ondata di phishing che via e-mail alletta la gente con l’idea di un possibile “rimborso canone Rai” , termini inseriti nell’oggetto della posta elettronica ingannevole. Una volta aperta la posta in questione, la grafica riporta il logo dell’Agenzia delle Entrate e si invita il malcapitato a cliccare su di un link che richiederà di compilare dei campi sia sulle sue generalità ma anche sugli estremi della carta di credito dove poter ‘ricevere’ il risarcimento. Ovviamente il mittente non è l’Agenzia delle Entrate che mai chiederà il numero di una carta di credito, la sua data di scadenza o il proprio CVV. Il consiglio è non aprire affatto l’e-mail in questione ma anzi di cestinarla direttamente. Si ricorda non è mai consigliato di fornire i propri dati anagrafici sul web special modo per quanto riguarda gli estremi della propria carta di credito in siti poco, o per nulla, attendibili.