PALERMO - Avvenimenti previsti per il primo maggio, in Sicilia:1) PIANA DEGLI ALBANESI (PA) - Casa del Popolo, ore 09:00 Manifestazione per ricordare la strage del Primo Maggio 1947 a Portella della Ginestra. Alle 9, concentramento a Casa del Popolo. Alle 11, al memoriale di Portella della Ginestra, dopo la lettura dell'elenco vittime, si terrà, il comizio "Lavoro di oggi, diritti di sempre". Intervengono Enzo Campo,Cgil Palermo, Michele Pagliaro Cgil Sicilia e Claudio Treves, Nidil-Cgil.2) CEFALU' (PA) ore 16:00 Conclusione della quinta edizione della manifestazione "Beer street 2018", il festival della birra artigianale.3) RAFFADALI (AG) - Palazzo Municipale, ore 16:00 Manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil sul tema "Sicurezza: il cuore del lavoro" con concentramento alle 16 davanti il Palazzo Municipale, corteo e comizio conclusivo alle 18 in Piazza Progresso. Parleranno Alfio Mannino, segretario generale della Flai Cgil Sicilia, Veronica Iacono, segretaria della Cisl e Raffadali, Gero Acquisto, segretario della Uil Ag. 4) TRECASTAGNI - Piazza Aldo Moro ore 17:30 33esima edizione della Trecastagni Star, gara podistica su un circuito cittadino da ripetere 5 volte per complessivi due chilometri. L'iniziativa è promossa da Sicilpool con la collaborazione del Comune di Trecastagni 5) CINISI (PA) - Tonnara dell'Orsa, ore 20:30 Nell'ambito delle celebrazioni per il 40esimo anniversario dell'assassinio di Peppino Impastato organizzate da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, l'Orchestra e il Coro Magister Harmoniae dell'Associazione Musica Insieme di Grugliasco, Torino, presenta il concerto "La Musica racconta i 40 anni di Peppino Impastato".(ANSA).