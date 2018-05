Inoltre ecco 50 mila euro a testa ai Comuni di Mistretta, Nicosia e Modica per l’insediamento degli uffici giudiziari.

E nemmeno per i contributi a pioggia. La prima Finanziaria del, a guardar bene, è una enorme Tabella h. Un elenco, in qualche caso imbarazzante, di contributi e finanziamenti con una chiara firma in calce. Quella del deputato che “mostra una particolare attenzione per il proprio territorio”. Una attenzione in qualche caso tradotta in stanziamenti per rally e corse, teatri e associazioni. Nel frattempo, nella già popolatissima area delle partecipate regionali, arrivano 2800 ex Pip e altre decine di lavoratori, a portare il numero complessivo attorno alle diecimila unità. Un record tutto siciliano.Gli ex Pip, si diceva. Nei giorni scorsi è arrivata la tanto attesa norma che prevede la loro stabilizzazione:, società-stazione della Regione siciliana. Da lì, i nuovi “pararegionali” dovranno transitare per poi essere assegnati altrove. Una società che oggi ha poche decine di dipendenti e che domani si sveglierà con l’invidiabile status di società partecipata più popolata della Regione. Anche perché, agli ex Pip si aggiungeranno altri lavoratori provenienti dai Consorzi agrari., per la quale la Regione ha previsto persino una “deroga” al blocco delle assunzioni vigente da anni. Ma i nuovi lavoratori, per il governo, sono proprio “necessari”. E in questo caso, la norma che apre ai nuovi assunti ha ricevuto anche l'appoggio decisivo del Movimento cinque stelle. Assunzioni in arrivo anche in Irfis. La Regione, poi, decide di non insistere con le cause nei confronti degli ex interinali di Sas: la loro stabilizzazione adesso è davvero a un passo.E così, insieme alle nuove assunzioni, ecco un elenco sterminato di contributi specifici, voluti dai singoli deputati che hanno così trasformato una buona parte della Finanziaria in una maxi Tabella h. Solo per fare qualche esempio, ecco alcuni di questi finanziamenti. A cominciare da quelli contenuti in un maxi-emendamento messo in piedi da governo e maggioranza. Ad esempio, a proposito di Teatri, ecco. Centomila euro andranno per la, duecentomila euro serviranno per il, mentre due contributi da 50 mila euro andranno all’ex provincia di Caltanissetta per il finanziamento di une delNorme che si aggiungono a quelle già approvato nell’altro maxiemendamento, considerato un “atto di indirizzo”, ma in realtà fornito già di copertura finanziaria. Via libera, quindi, ai 20 milioni per l’emergenza idrica di Messina,, 13 milioni per gli impianti sportivi. Bocciato un emendamento che ha destato non poco imbarazzo: quello con cuiaveva chiesto 50 mila euro per l’organizzazione della “Coppa Bonsignore” organizzata dal. L’emendamento, in questo caso, è stato bocciato dal voto segreto.Ma tra quelli approvati, oltre agli esempi già citati, non mancano altri contributi a pioggia. È il caso dei, ai 250 mila euro per i "Festival del cinema", oltre a quelli previsti nella cosiddetta “riserva” per i Comuni. Un articolo letteralmente preso d’assalto dai deputati. Al punto da spingere il deputato Dem Cracolici a una dichiarazione amaramente ironica: “Sto vedendo un ‘malloppo’ di riserve, resterà qualcosa di quel Fondo?”. Insomma, la riserva, che dovrebbe essere, appunto, una eccezione rispetto alle necessità generali dei Comuni, che diventa regola.E così, ecco i fondi per, i 540 mila euro per l'istituzione dell'Agenzia Comunale per il Risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina.a valere sui fondi Poc per superare l’emergenza idrica.Tre milioni vanno ai Comuni con piano di riequilbrio già approvati dalla Corte dei conti, un milione per i Comuni commissariati, un milione da dividere per i Comuni che ottengono la, un altro milione per quei centri che hanno ricevuto il riconoscimento di, cinque milioni da dividere tra i Comuni che abbiano superato il 65 per cento di raccolta differenziata, 700 mila euro in più per i Comuni in dissesto.. Alcuni tentativi del governo, come quello di chiudere enti comesono rimasti sepolti in un collegato che per il momento non ha ancora visto la luce. Il voto in Aula, invece, ha affossato i contributi per l’acquisto della casa, l’esenzione del bollo auto, il “biglietto unico”, l’accorpamento di. E così, governo e maggioranza possono brindare per i Fondi per disabili e autistici, per la creazione del, la norma sulla valorizzazione del demanio che prevede nuove concessioni ai privati, quella sulla stabilizzazione dei precari degli enti locali, e poco altro. È la Finanziaria del compromesso, in fondo. Una briciola a ogni deputato, pur di assicurarsi il voto della manovra. Ma quelle briciole, una dopo l’altra, complice la bulimia dei deputati, hanno trasformato la legge prima legge di stabilità del governo Musumeci in una enorme Tabella H. Adesso resta da vedere cosa rimarrà della legge, dopo l'esame del Consiglio dei ministri.