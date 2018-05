A perdere la vita un ragazzo di 19 anni, Castrenze Taravella di Campofelice di Roccella, che viaggiava a bordo di un Honda Sh 125. In base alle prime informazioni, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada.Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo: il diciannovenne è stato trovato in condizioni disperate e nonostante i tentativi di rianimarlo, non è rimasto che accertarne il decesso.non sarebbero infatti state trovate tracce riconducibili ad altri mezzi coinvolti. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto. In tilt il traffico nella zona, già massiccio per via del rientro in città nella giornata del Primo maggio.