Nulla avrebbero fatto per evitare lo sversamento di liquami in una strada del popoloso centro in Provincia di Palermo.hanno chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Giuseppe Monteleone, del suo predecessore Giuseppe Agrusa, e degli impiegati comunali Antonino Ruffino, Gaspare Passalacqua e Salvatore Conigliaro che si sono susseguiti alla guida del settore "Servizi a rete”.. Il reato contestato è quello di omissione in atti d'ufficio. Gli indagati avrebbero lasciato inascoltati gli appelli dei residenti di via Monte Cuccio, creando problemi di natura igienico sanitaria.. Indagini ora chiuse con la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo i pm, tutti gli indagati meritano di essere processati. La decisione finale spetta al giudice per le indagini preliminari.