”: è quanto ritrovato ieri sera nella buca delle lettere, intorno alla mezzanotte, da un collaboratore del consigliere comunale di Siracusa. L’episodio è stato subito denunciato alla squadra mobile della polizia che sta svolgendo le indagini di verifica. La Scientifica ha già effettuato i rilievi. Princiotta, in campagna elettorale per le prossime amministrative per il rinnovo del consiglio comunale, è salita alla ribalta della cronaca per le sue denunce contro l’amministrazione comunale Garozzo. Non è il primo episodio intimidatorio che denuncia: nel luglio del 2016 trovò del liquido infiammabile sotto l’auto, una tanica da 5 litri e un biglietto minatorio sul parabrezza. Valuterebbe l’opportunità di ritirarsi: “Non so se ne valga più la pena”, ha detto. E denunciato ancora: “Già nei giorni scorsi il mio collaboratore era stato avvicinato da alcune persone che gli avevano chiesto della mia candidatura”.