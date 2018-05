indicato come uomo della famiglia mafiosa di Castelvetrano, spiegava a Calogero Guarino (pure lui arrestato nel blitz) di avere costruito un contenitore per nascondere sotto terra un'arma da fuoco: “... è porta pistola proprio… fatto a mano eh… e l’ho fatto io compare... gli ho fatto una cosa che si mette sotto terra… minchia la puoi lasciare là sino a… per mille anni... un involucro che praticamente anche se lo metti in acqua resiste sino a ottant'anni… non… dentro l'acqua… messo sotto terra… gli ho detto: padrino dammi un mese di tempo… settimana più settimana meno”.

L'uomo appellato con la parola "padrino" sarebbe La Cascia, uomo forte a Campobello di Mazara per conto del quale Signorello avrebbe mediato i rapporti con Gaspare Como, cognato di Matteo Messina Denaro. La pistola in effetti è stata trovata dai carabinieri nascosta dentro un tubo di plastica, scovato grazie al lavoro di una squadra speciale dei carabinieri. Dentro vi era nascosta una Calibro 9 Tokarev, di fabbricazione russa.

Molto più facile è stato trovare a casa di Signorello, nella località balneare di Triscina, di una Beretta calibro 9. Anche di questa pistola si parlava durante una conversazione intercettata il 9 marzo 2017. Signorello diceva a Como : “…la vuoi tu?... la vuoi con la canne corte o lunghe… quella a canna corta te la metti ovunque…”. “... a canna corta deve essere”, rispondeva Como. Probabilmente si riferiva alla Beretta che è stata trovata a casa sua.

I carabinieri hanno trovato le armi a casa di due arrestati del blitz antimafia contro le cosche trapanesi. E ora si complica la posizione di Vittorio Signorello e Vincenzo La Cascia per i quali la Procura di Palermo chiederà una nuova ordinanza di custodia cautelare per detenzione di armi clandestine e ricettazione.Il 6 febbraio 2017 all'interno di una macchina Signorello,