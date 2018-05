I militari hanno individuato un maxi deposito degli stupefacenti ricavato in magazzino al piano terra di un padiglione. Per entrare nel box abusivo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso la porta d'acciaio. Qui sono stati trovati 4 chili e 400 grammi chili di hashish, 251 grammi di cristalli di M.d.m.a. (ecstasy), 32,5 grammi di marijuana, 8,3 grammi di cocaina, 2 bilancini elettronici di precisione e il materiale per il confezionamento. Sono in corso indagini per risalire all'identità degli spacciatori che gestivano il market di droga.(ANSA).