PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì, 2 maggio, in Sicilia:1) ACI CASTELLO (CT) - Hotel Sheraton ore 10:00 Prima giornata dei lavori del XIX congresso annuale dell'Associazione regionale cardiologi ambulatoriali (Arca). Fino al 5 maggio.2) PALERMO - aula magna del liceo classico "Vittorio Emanuele II", ore 10:00 Cerimonia della XXI edizione del premio giornalistico nazionale intitolato a Mario e Giuseppe Francese, il cronista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979 e suo figlio, organizzata dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia, con Libera e l'associazione Uomini del Colorado. Titolo della manifestazione sarà "Libertà di stampa sotto attacco".3) CATANIA - Ospedale Cannizzaro, centro congressi ore 10:00 Inaugurazione della nuova Gamma Knife contro i tunori celebrali. Partecipano il governatore Nello Musumeci, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, il sindaco Enzo Bianco. I lavori saranno aperti dal direttore generale Angelo Pellicanò, che porgerà un saluto a conclusione del suo mandato.4) CATANIA - Liceo Nicola Spedalieri ore 15:00 Incontro su 'La Sposa Yemenita - storie di guerra e pace dal Medio Oriente' con la giornalista Laura Silvia Battaglia, promosso dall'associazione di ex studenti Nsp5) CATANIA - Teatro Antico, sala dell'Esedra ore 18:00 Incontro sui recenti scavi nella villa romana di Gerace con Roger Wilson, uno dei massimi studiosi della Sicilia di età romana promosso dal Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania.6) PALERMO, Sala Pier Santi Mattarella Palazzo Reale, ore 16:00 Cerimonia di consegna delle borse di studio della Fondazione "Falcone Borsellino". Alla cerimonia partecipano il Presidente della Fondazione Falcone, professoressa Maria Falcone, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè e il Direttore Generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso.