allievi e fornitori. Se ciò non è avvenuto qualcuno si è appropriato del denaro. Se non è stato Rizzotto, allora qualcun altro potrebbe essere chiamato a risponderne.

Il deputato Antonino Rizzotto, primo leghista eletto al parlamento siciliano, si è presentato davanti al pm Maria Teresa Maligno, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Nino Caleca, per respingere l'accusa di essersi appropriato dei soldi dei dipendenti dell'Isfordd, l'istituto di formazione per disagiati e disadattati sociali. Fino a luglio l'ente era presieduto proprio da Rizzotto, che era anche il legale rappresentante. Ed è stata questa la linea tenuta in Procura. Il deputato di “Noi con Salvini” nulla dice di sapere della vicenda, visto che da quando non è più presidente si è disinteressato dell'Isfordd.raccolte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria. I lavoratori sono rimasti senza stipendio per sei mesi e all'inizio di quest'anno si sono dimessi per giusta causa.ha revocato il finanziamento da 680 mila euro che l'Isfordd dovrà restituire. Secondo gli investigatori, l'ente aveva regolarmente ricevuto i soldi pubblici per pagare impiegati, docenti, formatori,