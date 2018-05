PALERMO - In seguito alle raffiche di vento che soffiano da stamane in città, questo pomeriggio intorno le 15 uno degli alberi di via Nicolò Garzilli, nel centro di Palermo, si è spezzato schiantandosi su una vettura posteggiata nelle "zone blu". L'Audi A3 è stata danneggiata nella parte anteriore sinistra. "Da circa due anni segnaliamo che molti alberi di questa strada sono 'marci' all'interno - dice il proprietario dell'automobile danneggiata - non sono un esperto ma credo il vento, da solo, non avrebbe spezzato questo albero se fosse stato 'sano'". I vigili urbani hanno delimitato la zona e chiesto l'intervento degli operai del Comune attraverso l'Ufficio del Verde. (ANSA).