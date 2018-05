La piccola, diciotto mesi, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello per accertamenti: ha riportato un lieve trauma cranico.. La madre è stata colpita di striscio e il brusco movimento avrebbe provocato l'impatto all'interno del passeggino. La piccola è scoppiata a piangere, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è arrivata al pronto soccorso con codice giallo. Viene tenuta sotto osservazione.. In via Noce anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.