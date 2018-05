: ha perso la vita nel tragico impatto avvenuto sulla statale 113 ieri sera, al ritorno dalla scampagnata del Primo maggio con gli amici.Il giovane si trovava a bordo di un Honda Sh 125 quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada, nella zona di Buonfornello, finendo contro un muretto che costeggia la strada. Il terribile impatto non gli ha lasciato scampo, al punto da rendere vano l'intervento dei soccorsi."Che brutta notizia. Ancora non ci credo. Eri davvero un bravissimo ragazzo. Molto umile nel tuo modo di fare, sopratutto un ragazzo educatissimo. Ripenso ai nostri momenti in allenamento. Quelle piccole battute che ci dicevamo, le tante battaglie che hai fatto anche tu con tutta la squadra. Mamma mia, non ci credo! Tutti noi della Polisposrtiva Lascari piangiamo per te, addio amico mio", scrive Giovanni."Non è giusto - scrive Francesco - non è possibile morire così, lasciare questa terra in questo modo. Ho il cuore a pezzi". Poi, una foto con i compagni di scuola, in cui Cristian è sorridente: "Ciao, spero ti abbia lasciato un bel ricordo - scrive Anna - tu resterai sempre nei nostri cuori".: "A nome mio e della Città di Termini Imerese esprimo profondo dolore per la tragica scomparsa del giovane di Campofelice di Roccella che a causa di un incidente sulla SS 113 ha perso la vita. Ha frequentato il liceo scientifico "Nicoló Palmeri" e sino alla scorsa domenica ha partecipato attivamente all'iniziativa "We Love Termini" sfilando insieme a tanti altri giovani amici. Senza parole. Solo preghiere".: "Tutto il Club degli Artisti si stringe attorno alla famiglia del giovane Cristian che ieri sera purtroppo ci ha lasciati, vittima di un brutto incidente. Non ci sono parole che possano bastare davanti una tale perdita. Possa Dio dare alla famiglia di Pippo Taravella la forza di andare avanti coscienti del fatto che loro figlio non sarà dimenticato perché ben voluto da tutti. Oggi Campofelice di Roccella piange. Risposa in pace Cristian", a scriverlo è il presidente dell'associazione artistica di Campofelice di Roccella, Francesco Licciardi.