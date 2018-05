"Amatori Parma Rugby, profondamente sconvolta, si trova costretta a comunicare che è scomparsa l'atleta Rebecca Braglia".

Rebecca Braglia, la 18enne rugbista degli Amatori Parma ricoverata dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio durante una partita domenica a Ravenna, è morta oggi all'ospedale Bufalini di Cesena. A dare notizia della morte, con un post su Facebook, è stata la società per cui giocava.Anche il padre di Rebecca ha scritto un messaggio di saluto su Facebook: "Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti, ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno".Il 29 aprile Rebecca e la sua squadra stavano disputando una partita come tante. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara. Quello che si sa è che la ragazza è caduta e ha sbattuto la testa violentemente. Rimasta a terra priva di sensi, è stata subito trasportata d'urgenza all'ospedale per un trauma cranico.