il cordoglio espresso dall'Amatori Parma Rugby: "Il Presidente Daniele Ragone, il consiglio e tutta la famiglia bluceleste esprimono un costernato e profondo dolore per l’improvvisa perdita di una ragazza straordinaria, nonché giocatrice molto amata e stimata, che in questi anni di attività sportiva ha tanto contribuito alla crescita e allo sviluppo del rugby femminile in Emilia Romagna".

Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, sul suo profilo Facebook, scrive: "Non ci sono parole. Una tragedia che colpisce una famiglia, uno sport, l'intera comunità parmigiana. Nel silenzio personale e profondo di ognuno di noi, abbiamo tutti sperato e fatto il tifo per te, Rebecca. Un abbraccio e una preghiera per la famiglia".

"Cara Rebecca... sono profondamente addolorato, mi stringo forte alla tua famiglia. Riposa in pace piccola". Così, sul suo account Twitter, anche il capitano della nazionale di rugby, Sergio Parisse. "Ricordiamola tutti #insieme #RIPRebecca", scrive su suo account Twitter, il presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi. Toccanti le parole del papà: "Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti, ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno".