L'annuncio, in vista della stagione estiva e dopo uno stop di cinque anni. "Grazie all'intervento del capogruppo Udc, l'onorevole Eleonora Lo Curto - si legge in una nota del 118 Sicilia - il servizio sarà nuovamente in funzione. E' un provvedimento con cui si intende dare una puntuale risposta legislativa alla sempre più impellente esigenza di favorire tecniche nuove ed efficaci nel salvataggio in mare, specie in un territorio come quello della Sicilia, a forte presenza turistica. La moto d'acqua, equipaggiata con dotazioni speciali - sottolineano - è il mezzo individuato per il primo soccorso, col trasporto del bagnante recuperato in mare attraverso una barella galleggiante che viene agganciata alla parte posteriore del mezzo". Un sistema già operativo in molte regioni d'Italia che permette interventi di soccorso a corto/medio raggio e in tempi rapidi, garantendo un miglioramento del servizio di sorveglianza e di assistenza di coloro che si trovano lungo la fascia costiera.