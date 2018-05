I carabinieri della compagnia di Petralia Sottana hanno monitorato soprattutto le zone di Polizzi Generosa, Alimena e Petralia Soprana, insieme

agli equipaggi del NORM, Aliquota Radiomobile. Un giovane è stato denunciato in stato di libertà perché sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico di 1,42.

Altri sei sono invece stati segnalati come consumatori di roga alla Prefettura: sono stati trovati in possesso di nove grammi di marijuana. In tutto sono state i In tutto sono state i

dentificate 240 persone e controllati 210 veicoli, con 36 multe tra cui 12 pe ril mancato utilizzo delle cinture

di sicurezza e 7 per uso del telefono cellulare durante la guida, per un importo complessivo di oltre seimila euro.

Cinque le patenti ritirate, 3 carte di circolazione. Inoltre, tre mezzi sono stati sequestrati perché non assicurati. I controlli sono proseguiti ed hanno portato alla denuncia di un uomo che a Petralia Soprana ha aggredito una persona provocando la frattura del naso. Altre denunce sono scattate a Polizzi Generosa, dove tre persone sono state

denunciate a piede libero per invasione di terreni ed introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Nei guai anche due donne, trovate in possesso di un coltello a serramanico, mentre due palermitani,

entrambi già sottoposti al rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Alimena, sono stati denunciati per aver violato la misura di prevenzione personale. Sono in tutto state effettuate

15 perquisizioni personali per la ricerca di armi e stupefacenti.