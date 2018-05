PALERMO - Il gup di Palermo, Marco Gaeta ha condannato a cinque anni ciascuno Gaetano Di Mariano e Girolamo Castiglione, accusati di tentata rapina e resistenza a Pubblico ufficiale. Secondo l'accusa, a dicembre scorso hanno tentato il colpo all'agenzia Banca Sella in via Boccadifalco a Palermo ma sono stati bloccati a bordo della Fiat Uno bianca dopo essere rimasti intrappolati nel traffico mentre cercavano di fuggire. I poliziotti hanno trovato nell'auto i passamontagna neri, scaldacollo con fori posti all'altezza degli occhi, un coltello a scatto e diverse fascette per cablaggio. Di Mariano e Castiglione non sarebbero riusciti a portare a termine il colpo a causa del meccanismo automatico di chiusura temporizzata della cassaforte.(ANSA).