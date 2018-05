"Era una bellissima e dolcissima ragazza". Sono distrutti dal dolore a Torre del Greco per la morte di b, ragazza di 29 anni morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa. L'auto sulla quale viaggiava, una Ford Fiesta, è andata a sbattere contro un muro tra gli svincoli di Baiano e Tufino in direzione Napoli. Teresa è morta prima che arrivassero i soccorsi, che erano stati chiamati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all'incidente.Nell'incidente non risulta coinvolto nessun altro veicolo. Secondo le prime ipotesi degli investigatori, l'impatto potrebbe essere stato causato da una perdita di controllo della vettura dovuta a un colpo di sonno o a un malore.Sconvolta la famiglia e l'intero paese anche perché qualche anno fa il fratello di Teresa, Domenico, era morto in seguito a un incidente ferroviario. Teresa qualche tempo fa sul suo profilo Facebook aveva scritto: "La felicità non è una stazione di arrivo, ma un modo di viaggiare".