PALERMO - Domani lo svincolo "Agglomerato Industriale" sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" rimarrà chiuso in entrambe le direzioni dalle 14 all'una di notte, per il passaggio della manifestazione automobilistica "Targa Florio" lungo la viabilità secondaria limitrofa. Lo comunica l'Anas in una nota. Durante la chiusura dello svincolo, i mezzi diretti al porto potranno utilizzare lo svincolo di Termini Imerese. (ANSA).