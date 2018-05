MESSINA - La polizia ha sequestrato un pullman che trasportava studenti in gita scolastica poiché non era coperto da polizza assicurativa a Oliveri, nel Messinese. I bambini che si trovavano a bordo sono stati riaccompagnati a scuola da un pullman sostitutivo fatto giungere dalla ditta multata. E stamattina, ulteriori controlli a Barcellona Pozzo di Gotto ai pullman di una ditta privata in partenza per una gita scolastica diretta a Marsala, hanno evidenziato l'assenza di idonea documentazione del mezzo con conseguenti sanzioni amministrative per oltre duemila euro.(ANSA).