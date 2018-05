Lonquich suona così, in sintonia con i grandi, da Sisifo della tastiera. Spinge lassù il sasso della meraviglia, sapendo che sarà nuovamente dato per disperso nello spartito del giorni. Ma non per questo rinuncia alla testimonianza di un’espressione musicale che è resistenza umana.

E mentre Alexander suona, intorno si ricompongono le stanze e le ombre di un tempo inestimabile, i cortili, il fiato grosso, la prima nota, il primo ascolto, quando c’erano ancora tutti. Ti risvegli, sì, come da un sogno di cui trattieni i contorni magnifici e appannati. Del resto non sai bene che cosa sia stato. Eppure c’è stato.

Il pianista Alexander Lonquich, una delle vedette della 59ma stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, approda sul palcoscenico del Politeama Garibaldi di Palermo anche nella veste di direttore dell’Orchestra. E’ il protagonista del concerto di venerdì 4 maggio alle 21. In programma il Concerto n.1 in mi minore op. 11 per pianoforte e orchestra di Frédéric Chopin (1810-1849). Nella seconda parte del concerto sarà proposta la Sinfonia n.2 in do maggiore op. 61 di Robert Schumann (1810-1856). La replica del concerto sabato 5 maggio alle ore 17,30.

, la musica del pianista Alexander Lonquich riporta chi l’ascolta in una dimensione del ritrovarsi che precede una straziante perdita. Non è solo l’arte che si fa con un’orchestra o con un pianoforte a raggiungere, talvolta, un simile risultato. Anche un piatto di pasta, un annusare repentino di primavera, un colore clandestino sul muro possono.destinato poi a dissolversi nell’evanescenza della bolla di sapone che scoppia. Ed è questa intima e breve connessione a comporre l’epicentro di un appena intellegibile, ma gigantesco, terremoto emotivo. La gioia dell’esserci piegata dalla notizia della sua scomparsa. Ma non è forse lo struggimento di non possederlo più a rendere eterno ogni istante?