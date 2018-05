ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci riprova: lunedì 7 maggio incontrerà nuovamente i rappresentanti dei gruppi parlamentari nell’ennesimo giro di consultazioni di questa XVIII legislatura. Una convocazione, quella arrivata stamattina dal Colle, per verificare se le forze politiche “abbiano altre prospettive di maggioranza di governo”.

"A distanza di due mesi - si sottolinea al Quirinale - le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi - si rileva - è tramontata anche la possibilità di un'intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Pd. Il Presidente Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in un'unica giornata, quella di lunedì per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranze di governo". - le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi - si rileva - è tramontata anche la possibilità di un'intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Pd. Il Presidente Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in un'unica giornata, quella di lunedì per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranze di governo".

Centrodestra, Movimento 5 stelle e centrosinistra avranno quindi un weekend di riflessione, per cercare di scongiurare il protrarsi della crisi istituzione in cui versa attualmente il nostro paese, a sessanta giorni dal voto nazionale.

Ed è proprio il Pd il protagonista di queste ore. Il Presidente Mattarella sta infatti attendendo alla finestra le scelte che verranno fuori dalla direzione nazionale democratica, convocata per oggi pomeriggio alle 15. La riunione dei maggiorenti del partito di governo uscente rischia di trasformarsi in un vero e proprio scontro interno fra renziani e non renziani, divisi dalla possibile apertura a un governo Di Maio.