Il primo a essere segnalato in procura è stato D.G., 78 anni, di Altofonte, che ha cercato di bruciare alcuni residui di potatura nella zona di Valle Fico. Il rogo a causa del vento si è propagato e ha distrutto 3 ettari e mezzo di macchia mediterranea e di bosco demaniale. Altri due fratelli, G.M.D. e A.D, di 40 e 42 anni, hanno cercato di bruciare resti di potatura a Belmonte Mezzagno. Anche in questo caso l'incendio si è propagato al costone Finocchiara, bruciando mille metri quadrati di macchia mediterranea e arbusti. In tutte e due i casi ad intervenire per spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco. (ANSA).