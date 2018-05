Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 3 maggio, in Sicilia.1) PALERMO - Istituto Gonzaga, ore 08:15 35esimo Convegno internazionale "I Gesuiti e la storia" dedicato al tema "I Gesuiti e i migranti". All'apertura dei lavori, interverranno, tra gli altri, Pietro Bartolo, medico a Lampedusa in prima linea nelle cure ai migranti sbarcati e Simona La Placa, vice presidente del Centro Astalli di Palermo.2) ACI CASTELLO (CT) - Marina Palace Hotel, ore 09:00 Il sindacalismo dei Pensionati Cisl tra volontariato, contrattazione sociale e presenza nel territorio è il tema del seminario formativo, organizzato dalla Fnp Cisl e dall'Anteas di Catania. Aprirà i lavori Marco Lombardo segretario generale Fnp-Cisl.3) PALERMO - Sicindustria, via Volta 44, ore 09:30 Seminario sul tema "Gli incentivi per le imprese che investono nella sicurezza sul lavoro" promosso dalla Direzione Regionale Inail Sicilia e dalla Direzione Territoriale Inail Palermo-Trapani e organizzato con gli Ordini Professionali dei Consulenti del Lavoro, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Ingegneri e dei Dottori agronomi e forestali.4) SCICLI (RG) - Istituto Vittorini, via S. Allende, ore 10:00 Cerimonia di consegna delle apparecchiature informatiche donate da UniCredit all'Istituto Comprensivo "Elio Vittorini" di Scicli.5) PALERMO - Sala consiglio della Confcommercio, ore 10:00 Workshop sulla "Sicurezza Informatica e Gdpr", 7 step per adempiere al Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali che entrerà in vigore il 25 maggio prossimo, organizzato da Confcommercio Palermo e Assintel. Il workshop servirà a spiegare alle aziende gli step operativi necessari per adempiere al nuovo regolamento e gli strumenti a disposizione.6) PALERMO - Arcivescovado, salone Filangieri, ore 10:30 Alla presenza di monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, don Giuseppe Bucaro, direttore dell'Ufficio Beni culturali dell'Arcidiocesi, presenterà il programma di "In Visibilia, parole, immagini e suoni del sacro".7) ENNA - Plesso Psicologia dell'università Kore, ore 10:30 A margine di un incontro studio dal tema "Ebrei di Sicilia. La presenza ebraica nell'isola dall'antichità ad oggi", si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica dal titolo "Il fascismo e gli ebrei. Storia di una 'guerra parallela'. Africa Italiana e balcani".8) CATANIA - Via Francesco Crispi 264, ore 10:30 Il candidato sindaco Emiliano Abramo incontrerà la stampa per presentare il suo programma elettorale.9) TRAPANI - Prefettura, ore 11:00 Firma di un "Protocollo per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi".10) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 11:30 Verrà illustrata, nel corso di una conferenza stampa, la legge Finanziaria approvata il 30 aprile dal Parlamento siciliano. Saranno presenti il presidente della Regione, Nello Musumeci, e i componenti del governo.11) SIRACUSA - Museo del Papiro, via Nizza 14, ore 15:00 L'assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, insieme al candidato sindaco Fabio Granata, incontrerà i gestori del Museo del Papiro, che avevano annunciato la vendita di rari reperti risalenti a 1.500 anni fa, della propria collezione, per autofinanziarsi e evitare la chiusura.12) PALERMO - Mondello Place Hotel, ore 16:00 Inaugurazione del III convegno nazionale "Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae" Complessità clinica e assistenziale. Presidenti del convegno Salvatore Corrao e Francesco Perticone. Seguirà la tavola su "Governance di sistema e sostenibilità".13) PALERMO - Residenza universitaria san Saverio, ore 17:00 Mostra documentaria e fotografica "A cinquant'anni dal '68 in Sicilia". Saranno esposte alcune immagini di Pucci Scafidi, Enzo Brai e Luigi Cocuzza. Organizza il Centro Zabùt - centro studi e documentazione, in collaborazione con la Fondazione Ignazio Buttitta.14) PALERMO - Auditorium Rai, ore 18:00 Emanuela Rizzuto presenta "Porta libeccio" (CartaCanta Editore, 2018), raccolta di poesie e prose poetiche vincitrice del Premio Elena Violani Landi 2017 per la sezione "Poesia inedita". Interverranno Noemi De Lisi, poetessa, e Mario Re, professore di italiano e latino presso il Liceo Umberto I di Palermo. Modererà il giornalista dell'ANSA Giovanni Franco.