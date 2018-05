È una donna di 40 anni, madre di tre figli, la vittima dell'incidente avvenuto all'interno della galleria 'Ca' Gulino' sulla strada statale 73 bis 'variante di Urbino' che è stata per questo provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Altre tre persone sono rimaste ferite.Sul posto è intervenuto anche personale dell'Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile. Nel frattempo il traffico è deviato sulla viabilità secondaria.