Un ragazzo di ventotto anni ha rischiato la vita in seguito all'infezione riportata per essersi strappato una pellicina. Secondo la storia, raccontata dal Mirror, il ragazzo dopo qualche giorno ha visto che le falangi del dito erano notevolmente arrossate e gonfie. Poi è arrivata qualche linea di febbre. Quindi, per il malessere, si è recato in ospedale ed è stato subito ricoverato perché c'era un'infezione in corso nel suo corpo. La terapia antibiotica che ha ricevuto all'ospedale gli ha di fatto salvato la vita che poteva essere messa in serio rischio non fosse stata adottata ancora per qualche giorno.