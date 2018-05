Così intervengono i quattro componenti della segreteria Provinciale Gd Maria Grazia Gullo, Elvira Martino, Giuliana Milone e Dario Macchiarella dopo aver appreso di essere stati rimossi dai propri incarichi da parte del segretario provinciale gd Antonino Musca.

Ma in un ottica di riorganizzazione e di rilancio dell’intera federazione provinciale dei Giovani Democratici di Palermo è stato Necessario azzerare l’intero esecutivo provinciale. (Nessuna epurazione di aree o correnti!)". E' la replica del segretario provinciale dei Gd, Nino Musca.

Unità e massima rappresentatività - conclude Musca - saranno le parole d’ordine come è emerso anche oggi dalla direzione nazionale del partito".

- “Apprendiamo dal segretario provinciale di non essere più componenti della segreteria deie ciò, probabilmente, perché non abbiamo correnti alle spalle che ci garantiscono e ci comandano e perché ci siamo "permessi" di autoconvocare una direzione dopo anni per poter finalmente analizzare la sconfitta e poter ripartire insieme".trova una sintesi comune, a Palermo il segretario dei GD decida di rimuoverci per aver chiesto, in linea con quanto avviene a Roma, una Direzione che affrontasse serenamente il momento e trovasse soluzioni comuni per ripartire"., ma se così non fosse ci aspettiamo una presa di distanze da un atteggiamento che non solo cozza con quanto accade oggi a Roma ma soprattutto allontana ancora di più i giovani dalla politica e dal Pd"."Nessuno ha cacciato nessuno. Epurazione è un termine che non appartiene alla mia cultura politica e che respingo al mittente., per cercare riorganizzare il lavoro della segreteria e per mettere in atto azioni serie e concrete per il rilancio dell’organizzazione mettendo da parte faziosità e contrasti personali che ultimamente non hanno permesso serenità e dialogo all’interno della federazione.