L’ennesimo presunto episodio di assenteismo sul posto di lavoro vedrebbe questa volta protagonisti due addetti della sicurezza, impiegati del Mibact, presso la Reggia di Caserta. I due, subito dopo aver timbrato il cartellino, avrebbero lasciato incustodito il monumento dall’inestimabile valore per dedicarsi a commissioni private, andare al bar o mangiare una pizza. Il capo d’imputazione che per loro s’ipotizza è truffa aggravata e continuata, e false attestazioni sulla presenza in servizio. I due ‘sorveglianti’ sono adesso soggetti a misure cautelari con l’obbligo di firma in entrata ed in uscita dal luogo di lavoro. Indagati anche altri quattro dipendenti Il lavoro investigativo della Procura di Santa Maria Capua Vetere , corredato da video, pedinamenti ed intercettazioni ambientali, perdura dal settembre del 2016, subito dopo il furto dell’incasso dalla buvette del sito Patrimonio Unesco nell’agosto dello stesso anno.