PALERMO - "Da presidente della Commissione regionale antimafia avevo fatto predisporre una relazione sui parlamentari regionali, dal 1985 al 1995, coinvolti in vicende di illegalità, con varie ipotesi di reato poi confermate da sentenze. Purtroppo siamo in una triste media. Attenti, però, a non emettere sentenze". Lo ha detto il governatore Nello Musumeci commentando l'arresto dell'ex deputato Marco Forzese, finito ai domiciliari per corruzione a Catania.(ANSA).