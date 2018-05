No a un governo con M5s ma anche al dialogo con il centrodestra. E' la linea tracciata dal segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, di fronte alla direzione del Pd. La relazione di Martina è stata votata all'unanimità. "Ora c'è il rischio urne". Martina ha, tra l'altro, assicurato che nessuno nel Pd ha mai posto la questione di sostenere un governo Di Maio, ma allo stesso modo bisogna dire che non è pensabile "sostenere in qualche modo" un governo di centrodestra. Matteo Renzi e i suoi sono "molto soddisfatti" per le parole pronunciate dal segretario reggente.Martina ha chiesto di restare in sella: "Chiedo che mi venga rinnovata la fiducia fino all'assemblea, e non una fiducia di facciata. Serve una direzione salda e univoca del Pd Certamente non solitaria ma collegiale. Non dobbiamo consentire a nessuno di poter dire ogni giorno che ci sono diversi partiti nel nostro partito".