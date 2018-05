Alta tensione nel Pd in vista della direzione che si riunisce oggi. Il dibattito sarà orientato non tanto sul governo ma sugli equilibri interni, con i 'governisti' che sfidano Renzi sulla 'fiducia' a Martina. L'obiettivo appare quello di evitare una conta e di fatto alla spaccatura che accelererebbe il congresso e aumenterebbe i rischi di una rottura definitiva. Il ministro Calenda suggerisce una segreteria del partito 'costituente' con Renzi, Gentiloni, Enrico Letta e agli altri ex segretari del Pd. Ma le posizioni restano molto distanti. Tanto che Fassino mette le mani avanti: 'Nessuno si augura scissioni'.