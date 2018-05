2014. Quattro anni fa, i ragazzi dediti alle scommesse erano addirittura 1.4 milioni.

In controtendenza con il dato nazionale, spiccano però i numeri provenienti dal sud Italia: nel Mezzogiorno, infatti, si assiste all’aumento degli studenti-giocatori “problematici”, un folto gruppo di giovani in età scolare che vivono una situazione particolarmente rischiosa, ai limiti del gioco patologico.

A fornire questo rapporto dettagliato è stato il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, attraverso due nuovi studi Espad e Ipsad dell’Istituto di fisiologia clinica. L’ente pubblico si è concentrato su un’analisi delle fasce d’età più giovani (15-19 anni, appunto) e un’altra comprensiva degli adulti (fino a 64 anni).

Dai dati ricavati emerge – infine - come sia sensibilmente aumentato il dato di coloro che hanno giocato almeno una volta nella vita (dai 10 milioni del 2014 ai 17 dello scorso anno) e di come il trend in crescita sia guidato dai meno giovani, specie al sud.

