PALERMO - Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato a Palermo il commissario della Lega, Stefano Candiani, alla presenza del deputato regionale leghista Tony Rizzotto. "Ho ringraziato il senatore Candiani - ha detto il governatore - per il contributo offerto dalla Lega alla compattezza della coalizione nel corso dell'approvazione della legge finanziaria 2018". Candiani ha detto di "apprezzare la considerazione del presidente Musumeci per la Lega e per la politica concreta e coerente di Matteo Salvini, che anche per la Sicilia rappresenta una svolta positiva". Il presidente della Regione ha confermato l'auspicio "affinché presto l'Italia possa avere un governo, con il quale la Sicilia dovrà dialogare in modo costruttivo".