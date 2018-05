E’ questa la sintesi di un delibera approvata dalla giunta di Palermo su proposta del sindaco Leoluca Orlando e con l’elaborazione tecnica congiunta dell'Area della riqualificazione urbana e del Servizio del traporto pubblico e della mobilità.

Il provvedimento mira a rivalutare le realtà commerciali e sociali dei mercati storici nonché a favorire lo sviluppo di attività consone con il territorio, quale volano fondamentale per la vitalità, la vivibilità e l’attrattività di questa zona della città e per lo sviluppo dell'economia ad essa collegata.

“Un ulteriore passo per la vivibilità e per il rilancio economico di Palermo attraverso il rilancio del Centro storico. Un passo ancora più importante perché compiuto grazie ad una grande collaborazione e sinergia fra le istituzioni centrali e decentrate e con il coinvolgimento diretto di abitanti, commercianti e comitati che operano in queste aree.

Grazie a questo provvedimento, che parte da quella rivoluzione urbanistica e culturale che fu il Piano Particolareggiato Esecutivo del 1990, tantissime aree dei nostri mercati e limitrofe ad essi avranno la possibilità di essere sempre più accoglienti, fruibili e vivibili sia per i residenti sia per le attività imprenditoriali sia per i turiti. Non a caso proprio l’intervento del SUAP è programmato parallelamente a quello degli uffici che si occupano di viabilità.

Ancora un importante segno del cambiamento culturale raggiunto e del cambiamento ancora possibile a Palermo".

Per il presidente della I Circoscrizione Massimo Castiglia, "l'approvazione della delibera che propone la pedonalizzazione all’interno delle aree dove insistono i mercati storici e le botteghe storiche – commenta il presidente della prima circoscrizione Massimo Castiglia - è un passo avanti molto importante nel processo di rilancio delle stesse, fortemente voluto e condiviso non solo dalla prima circoscrizione ma soprattutto dai comitati e dalle associazioni che in questi anni si sono fortemente battuti per il salvataggio dei mercati e per un piano concreto di rilancio, Adesso attenderemo che i consiglio comunale approvi il prima possibile il Regolamento Unico dei Mercati Storici per avere uno strumento concreto di rilancio. Il prossimo 10 maggio saremo in piazza Caracciolo insieme al sindaco e agli assessori per discutere, appunto, del rilancio delle attività dei mercati storici”.

entro il termine di 90 giorni a partire da oggi, di regolamentare con successivi provvedimenti la circolazione stradale nelle zone dei mercati storici; allo stesso tempo, la giunta ha dato mandato al Servizio SUAP di predisporre una proposta di disciplina della concessione del suolo pubblico per l’esercizio delle attività esistenti e/o di nuovo insediamento all’interno di tali aree. Anche in questo caso il provvedimento dovrà essere redatto entro 90 giorni.oltre ad alcune ad esse limitrofe che nelle quali la limitazione del traffico è funzionale alla migliore fruibilità e funzionalità delle prime.così come prevista dal Piano particolareggiato esecutivo del centro storico, oggi diventa realtà concreta dopo venticinque anni - ha detto l'assessore Emilio Arcuri -. La visione di quel tempo si collega idealmente con la visione dell’oggi e del futuro di Palermo. Un piano il Ppe, anticipato nella sua realizzazione con la pedonalizzazione di via Maqueda e di altri spazi della città antica e oggi arricchito e integrato dalle previsioni del Pgtu".