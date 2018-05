La sede di Palermo apre le sue porte agli studenti delle scuole superiori che quest’anno dovranno sostenere l’esame di maturità e che, subito dopo, saranno chiamati a scegliere se, dove e su quali aree proseguire i propri studi all'università.

L’appuntamento è per il 9 maggio, alle ore 15.30, in via Filippo Parlatore 65. L’evento permetterà anche alle famiglie degli studenti di entrare all’Università, confrontarsi con i docenti e supportare i propri figli nella scelta consapevole del futuro corso di laurea.

La Lumsa è oggi – secondo i dati Almalaurea 2017 – una delle università non statali italiane con il più alto grado di soddisfazione degli studenti (il 96,7% contro l’87,6% del dato medio nazionale); in grado di garantire un’alta regolarità degli studi (67,1%% dei casi su una media nazionale del 48,8%); in un ambiente sereno, a partire dal rapporto studente-docente (positivo per il 95,4% degli studenti su una media dell’84,9%) fino alla qualità delle aule (adeguate secondo il 94,6% degli studenti su un 70,2% di media nazionale).

PALERMO - Open Day all'Università Lumsa.