un progetto ideato nel 2016 dall'omonimo comitato in collaborazione con il Comune di Palermo, per valorizzare il Parco Reale della Favorita attraverso una metodologia innovativa che si sostanzia nel "vivere il parco per apprezzarlo e rispettarlo". Gioco, sport e cultura sono i temi che animeranno la Domenica Favorita 2018. Verranno proposti: una caccia al tesoro, spettacoli vari, voli in mongolfiera e giochi per bambini, scuola bici, pattinaggio, corse e camminate per atleti e principianti, fitness e sport paralimpici, corsi fotografici, visite guidate, tour in bicicletta, laboratori, Jazz Street Parade, esposizioni ed esibizioni. La delegazione Fai Palermo curerà le visite guidate di Villa Niscemi, costruita nel XVIII secolo dal principe Valguarnera di Niscemi sulle strutture di un più antico baglio agricolo, oggi sede di rappresentanza del Comune, e della Palazzina Cinese, o Real Casina Cinese, una delle dimore più belle della città di Palermo, piccolo gioiello d'arte e di architettura realizzato alla fine del 1700, che è anche stata dimora del re Ferdinando IV di Borbone. (ANSA).