. In quel caso una dipendente è stata presa a calci e pugni e poi trascinata per i capelli. Pochi giorni prima, un'infermiera dell'ospedale di Partinico era stata colpita alle spalle e al petto da un utente.

Era di turno al reparto di Chirurgia del Cervello quando è stato affrontato dal parente di un paziente che in osservazione, attendeva di essere trasferito: è stato preso a colpi di casco. E risale soltanto a poche settimane fa l'aggressione ai danni di operatore socio sanitario all'ospedale Cervello, picchiato mentre distribuiva i pasti. Aveva invitato i familiari ad allontanarsi perché il reparto era in sovraffollamento, ma è stato improvvisamente colpito alla testa ed ha riportato la lesione alla membrana del timpano.

. Si tratterebbe dei parenti di un paziente che doveva essere visitato: anche in questo caso, alla base della violenza, ci sarebbero i tempi d'attesa considerati "troppo lunghi". Ad avere la peggio, infatti, è stato l'infermiere che si occupa di assegnare i codici di priorità al triage. A soccorrerlo sono stati i colleghi che hanno subito lanciato l'allarme alla polizia. Nel panico e sotto choc, è stato refertato e in mattinata presenterà una relazione all'azienda ospedaliera su quanto accaduto.. Una emergenza senza fine: sono trascorsi soltanto dieci giorni dall'ultimo episodio all'ospedale di via Trabucco. Il 24 aprile è stato necessario nuovamente l'intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi. Una vera e propria escalation che fa registrare in tutto nove casi nel giro di poco più di due mesi e contro la quale i medici sono già scesi in piazza per chiedere maggiore sicurezza.Poi è stata la volta della violenza scatenata negli uffici Anagrafe dell'Asp di CariniA distanza di poche ore, un altro medico è finito nel mirino.