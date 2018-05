“Sono certo – sottolinea Cassarà, che è anche vicepresidente nazionale di Federturismo – che attraverso Aidit potremo affrontare a tutti i livelli i problemi del turismo che si conferma uno dei settori più produttivi e trainanti dell’economia di questo Paese”.

, la nuova associazione italiana distribuzione turistica delle imprese che operano nel settore delle agenzie di viaggio che da ieri, all’interno di Federturismo, è entrata a far parte di Confindustria.“Il riconoscimento della professionalità di Cassarà – afferma il presidente di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro – rappresenta per la Sicilia una grande opportunità. Con la sua presenza nel board nazionale la nostra rappresentanza si rafforza in un segmento fondamentale per quest’Isola e in un settore in continua evoluzione, che richiede un grado di specializzazione sempre maggiore e che deve operare nella filiera con logiche industriali”.“Le agenzie di viaggio – commenta il presidente di Sicindustria Palermo, Alessandro Albanese – nonostante i cambiamenti del mercato continuano ad avere un ruolo economico di rilievo che arricchisce la filiera del turismo. Cassarà rappresenta un fiore all’occhiello del comparto turistico palermitano e un valore aggiunto per l’intero sistema”.