Il primo cittadino e i suoi uffici intanto si stanno preparando a rispondere su quelle che stamattina Forello ha chiamato “anomalie e gravi disattenzioni che comprometterebbero la veridicità ed attendibilità del risultato di amministrazione degli anni 2015 e 2016".

tanto meno concordare anche con le forze d'opposizione, compreso il Movimento 5 stelle, un piano anti dissesto e avviare le procedure conseguenti. Proprio questa, invece, è la proposta shock avanzata stamattina da Ugo Forello e tutto il gruppo consiliare del Movimento. Continua così l'operazione verità dei Cinquestelle sui conti del Comune alla quale Orlando non ha dato una risposta. Il primo cittadino però dovrà pur dare qualche spiegazione ai giudici istruttori della Corte dei Conti che il prossimo 16 maggio in occasione di un'udienza pubblica renderà note le sue rilevazioni e osservazioni sulla situazione contabile del Comune per gli anni 2015 e 2016. Orlando e il suo assessore al Bilancio Antonino Gentile hanno già ricevuto le osservazioni: un documento top secret che questa volta non è arrivato nelle mani né dell'opposizione né della stampa, segno che, dicono i ben informati, il contenuto creerebbe un pesante imbarazzo all'amministrazione.per esempio, o ancora criticità relative alla costituzione e all’entità del Fondo rischi spese legali e contenzioso. In base alla denuncia dei consiglieri grillini “La situazione è molto grave da tempo” e lo sarebbe soprattutto per cinque ragioni ben precise: “Il ricorso all’anticipazione di cassa è divenuto fatto ordinario, e non più straordinario, per il Comune, che - ad oggi - è esposto per oltre 70milioni di euro - ha detto Forello - La ridotta capacità di riscossione (ovvero la velocità di recupero dell’evasione tributaria e delle sanzioni per le violazioni del codice della strada). I dati, infatti, indicano che anche per il 2017 la situazione è peggiorata - ha spiegato l'ex candidato sindaco - l’indice continua inesorabilmente ad abbassarsi, raggiungendo la percentuale del 7,09 per cento contro il 24 del 2011”. E ancora: “I ritardi nei pagamenti da parte del Comune sono progressivamente aumentati nel corso di tutto il 2017 e l’esistenza di nuovi contenziosi di rilevante valore”. Forello si riferisce per esempio al ricorso presentato dagli agenti della polizia municipale, ad oggi, non considerato in termini di accantonamento di somme nel fondo rischi spese legali e contenzioso. A questo si aggiungerebbero altri “pesanti” giudizi instaurati dall’Amia per 89milioni, già in passato oggetto delle attenzioni e dei rilievi della Corte dei Conti. Ed infine: “Allo stato attuale non è stato ancora approvato il bilancio consolidato 2016, termine scaduto lo scorso 30 settembre, che come rilevato dai revisori dei conti fa acqua da tutte le parti, e dove si riscontrano dei significativi disallineamenti dei crediti e dei debiti con le partecipate”. Disallineamenti che in base alla nuova normativa nazionale non sarebbero più ammessi e che invece per quanto riguarda il Comune di Palermo non solo ammontano a 42milioni di euro, ma aumentano di mese in mese, nel 2014, anno di fondazione di Rap per esempio, ammontavano già a 7milioni.che oggi è a rischio concreto di default. Purtroppo ci attende un periodo molto complesso, perché il paese dei Balocchi sta finendo ed è adesso il momento di prendere decisioni difficili e coraggiose che partano dal riconoscere che la situazione è grave e bisogna agire immediatamente”.per quei comuni che non riescono a rispettare almeno cinque dei dieci parametri di deficitarietà strutturale, situazione nella quale per il capogruppo del Movimento Palermo rientrerebbe perfettamente. “Prima di essere messi spalle al muro dalla Corte dei conti sarebbe opportuno che fosse l'amministrazione ad attivarsi”. Il piano infatti sarebbe intanto modulato dagli uffici del Comune, approvato dal Consiglio comunale e infine autorizzato dalla Corte dei conti. “Questo consentirebbe al Comune di avere ancora voce in capitolo nelle scelte amministrative della città – ha spiegato Forello – cosa impensabile se venisse dichiarato il default”.Una soluzione pratica che per il Movimento 5 stelle sembra ormai l'unica percorribile: "Se non si corre ai ripari il Comune cadrà in ginocchio al massimo fra un anno - ha concluso Forello - Orlando ammetta il problema e noi saremo disposti a collaborare in maniera costruttiva per superare questo difficile momento".