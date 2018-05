Il disegno di legge omnibus dove sono finite le norme che non hanno trovato posto in finanziaria dovrebbe arrivare in Aula il 9 maggio, secondo i piani del governo.. “Le commissioni non hanno esitato i provvedimenti ed escludo che riescano a farlo entro mercoledì – osserva il capogruppo Giuseppe Lupo -. La commissione deve approvare il testo anche alla luce dei pareri ricevuti dalle commissioni di merito. Ed è inverosimile che ciò possa avvenire in tempo utile per incardinare il collegato in Aula mercoledì 9. A ciò si aggiunga che al momento il testo della finanziaria e del bilancio non sono ancora pronti per la pubblicazione in Gazzetta. I tempi previsti dalle norme e dalle procedure parlamentari non sono derogabili”.. “Il frettoloso annuncio del collegato in Aula giorno 9 – aggiunge Lupo - mi lascia pensare che la maggioranza abbia ancora fibrillazioni interne che probabilmente aspettano risposte con l'approvazione del collegato. Credo che la vera emergenza continui a essere quella dello smaltimento dei rifiuti e della tutela dell'ambiente e che pertanto farebbe bene il presidente Musumeci a riferire in Aula prima che la situazione precipiti con l'inizio della stagione turistica”.– risponde a Livesicilia -. Noi siamo pronti. Ma di certo non bisogna fare un passo indietro sul tema delle riforme. La Sicilia o cambia o muore. Si possono trattenere i 30mila ragazzi che ogni anno se ne vanno solo creando occupazione e attraendo investimenti”.come quella che introduce la nuova Agenzia che si occuperà di edilizia popolare nonché l'unione tra Crias e Ircac. Si tratta di una decina di articoli, alcuni però molto corposi anche con una ventina di commi. Nel testo sono confluite le parti stralciate dalla manovra in Aula.