l’ipotesi di un possibile abbandono italiano della moneta unica: “Ho proposto un referendum per la zona euro, voglio che il popolo italiano si esprima” Così il fondatore del Movimento 5 Stelle, in un’intervista pubblicata sul giornale francese “Putsch”. Il comico genovese ha proseguito, affermando che “ci sono due economie... quella del Nord e del Sud. E noi, gli italiani, siamo nel Sud”. Sul concetto di “libertà” in Europa ha detto: “Oggi la democrazia è uno stato decentralizzato. Ci stiamo muovendo verso l’autonomia e l’indipendenza, nonché il federalismo del pensiero, delle energie, dei flussi e delle politiche, e della democrazia in particolare. Ci dovrebbe essere un’Europa delle regioni su scala mondiale. Penso a un’Europa del genere, perché ciò che è accaduto finora mi lascia in dubbio”. Grillo ha poi concluso, riferendo dell’apertura di una riflessione fra i pentastellati su alcuni punti come il Patto di bilancio europeo, l’eurobond, l’euro-obbligazione e la condivisione del debito.Matteo Renzi, fresco della “vittoria” in direzione di ieri, dove è prevalsa la sua linea di chiusura alle altre forze politiche: “Oggi Grillo torna al referendum sull’euro. Da quando ha capito che non andranno a Palazzo Chigi ha ripreso con insulti e follie” ha scritto l’ex premier su Facebook. “Sono orgoglioso di aver contribuito, con tanti amici, a evitare l’accordo con il Pd e M5S. La coerenza vale più delle poltrone”.