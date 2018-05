Nei giorni 3 e 4 maggio si è celebrato il Congresso della UILCA Sicilia e Il Segretario Generale uscente Gino Sammarco ha proposto al Congresso la candidatura a Segretario Generale di Giuseppe Gargano, che è stato eletto all'unanimità.

Al neo eletto Segretario Generale UILCA Sicilia si affiancano i Segretari Regionali Riccardo Ballotta (Unicredit) , Clelia Calcagno (Banca Agricola Popolare di Ragusa) e Franca Giaconia (Intesa SanPaolo), ed il Tesoriere Nino Sanfratello (Banca Sella), mentre Gino Sammarco è stato acclamato alla guida dell’Assemblea dei Dirigenti siciliani UILCA.

"Ci attende un periodo complesso, dal rinnovo del CCNL dei bancari alle più specifiche problematiche regionali - dice Gargano -. La trasformazione del lavoro in banca, insieme ai continui cambiamenti degli assetti proprietari ed alle chiusure di sportelli con conseguente contrazione degli organici, richiederà al sindacato la massima attenzione a garanzia dei livelli occupazionali e delle tutele per i lavoratori. Alle criticità proprie del settore bancario ed alla riorganizzazione in ambito BCC, in Sicilia si aggiungono le problematiche relative al riassetto delle Finanziarie Regionali Irfis Ircac Crias anche nell'ottica del mantenimento del credito agevolato ai relativi segmenti di utenza, e la situazione di Riscossione Sicilia sul cui futuro dobbiamo vigilare".

PALERMO - Giuseppe Gargano, dipendente Unicredit, sindacalista di lungo corso, cinquantenne, originario di Collesano (Pa), una laurea in Giurisprudenza conseguita all'Università di Messina, è il nuovo segretario generale della Uilca Sicilia, il sindacato dei bancari, degli assicurativi e degli esattoriali che conta in Sicilia circa tremila iscritti.