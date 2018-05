PALERMO - Oggi ricorre il 38esimo anniversario dell'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. Questa mattina in via Pietro Novelli a Monreale (Pa), luogo dell'eccidio, alla presenza dei familiari del militare, dell'Arcivescovo di Monreale Monsignor Michele Pennisi, del Sindaco Piero Capizzi, del Comandante di Legione Carabinieri Sicilia Generale di Brigata Riccardo Galletta, sono stati resi gli onori militari ed è stata deposta una corona di fiori sulla lapide che ricorda l'Ufficiale dell'Arma ucciso dalla mafia Basile, proprio la sera del 4 maggio, giorno di festa a Monreale per la ricorrenza del Santissimo Crocifisso a cui partecipava con la famiglia, mentre era di ritorno in caserma con la moglie e la figlioletta in braccio, fu ucciso da tre sicari.(ANSA).