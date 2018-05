Minaccia un capotreno e poi dà vita ad un rocambolesco inseguimento sui binari della stazione ferroviaria. Infine, si scaglia contro il poliziotti: per lui, Festus Godstime, nigeriano di 26 anni, sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale.Gli agenti del commissariato di Bagheria sono intervenuti ieri alla stazione dopo la segnalazione di un dipendente ferroviario che era stato minacciato ed era in difficoltà. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno notato il giovane seduto su una panchina, che alla vista della polizia si è subito dato alla fuga.Quando è stato definitivamente bloccato, i poliziotti gli hanno torvato addosso un coltello. Godstime è stato quindi accompagnato negli uffici del commissariato di Bagheria per gli accertamenti di rito e poi trasferito al carcere Cavallacci di Termini Imerese.