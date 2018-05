ROMA – Monica Maggioni, presidente della Rai, è stata iscritta nel registro degli indagati. La notizia, diffusa intorno alle 13, riguarderebbe accuse relative ad abuso d’ufficio e peculato.

La pura di Roma starebbe indagando sul numero uno di Viale Mazzini in riferimento ad alcuni fatti accaduti quando la donna era direttrice di Rai News, nel periodo compreso fra il dicembre 2013 e l’agosto 2015.

La Maggioni avrebbe compiuto una serie di viaggi per presentare il suo libro “Terrore mediatico”, finanziati con fondi della Rai e avrebbe consentito l’affidamento a società esterne di alcuni servizi di Rainews, senza indire gare d’appalto.

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia sporta dall’associazione “Rai bene comune”. Già nell’ottobre 2017, infatti, la Guardia di finanza aveva acquisito documenti nella sede storica dell’azienda, a Roma.

In un comunicato diramato dalla stessa Rai si legge: “Gli avvocati che seguono la vicenda per l’azienda comunicano che le indagini si sono concluse, che l'iscrizione è solo un fatto meramente tecnico e che, ragionevolmente, si arriverà in breve tempo al definitivo chiarimento sulla vicenda. Di più, su questa stessa vicenda ANAC ha svolto approfondite indagini che si sono concluse in data 7 marzo 2018 con un provvedimento di archiviazione”.