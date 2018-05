PALERMO - Domani, dalle 15, si svolgerà a Palermo, nella sala De Seta dei Cantieri della Zisa, unper impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico senza distruggerlo". La manifestazione è aperta a tutti e sarà l'occasione per illustrare le linee guida della proposta di legge di iniziativa popolare per la revisione del sistema delle misure di prevenzione e delle informazioni interdittive antimafia, che fa parte di una campagna raccolta firme che sarà lanciata a breve dal Partito Radicale su 8 progetti di riforma volti a ripristinare principi e regole da Stato di Diritto in settori cruciali per la vita democratica del nostro Paese. Oltre ai Coordinatori della presidenza del Partito Radicale

, interverranno avvocati, docenti universitari, imprenditori, giornalisti, tra cui: il professor Giovanni Fiandaca; il Presidente della Camera Penale di Marsala Giacomo Frazzitta; il Presidente della Camera Penale di Palermo Vincenzo Zummo; il Presidente del PLI Stefano De Luca; gli avvocati Patrizia Aucelluzzo, Andrea Dell'Aira e Salvatore Galluzzo; il giornalista Massimo Martini; il Presidente di "Rete No Mafie" Enrico Colajanni; gli imprenditori Aurelio Alfano, Pietro Cavallotti, Andrea Cuzzocrea, Francesco Lena e Massimo Niceta. (ANSA).