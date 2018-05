P.g. 66 enne e V.m.c. 63 enne, si erano allacciati direttamente alla linea elettrica pubblica, i tecnici intervenuti sul posto per rimuovere l’allaccio hanno stimato un danno economico di circa centomila euro. I due coniugi sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione di Misilmeri, mentre P.g. 66 enne e V.m.c. 63 enne sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima.

I carabinieri della stazione locale hanno passato al setaccio l'appartamento in cui abitano marito e moglie, P.G di 39 anni e B.A di 32.Era stata suddivisa in dosi, ma i militari hanno trovato anche una serra indoor, realizzata in una delle stanze della casa.I carabinieri hanno infatti accertato insieme ai tecnici dell'Enel che