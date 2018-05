PALERMO - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione l'avviso relativo agli "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana-Leggo al quadrato", rivolto alle scuole elementari e medie, nonché al triennio dei licei artistici, degli istituti tecnici e professionali. "L'avviso - dice l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla - che prevede una dotazione di circa 14 milioni di euro, si inserisce nel più ampio quadro di azioni volte alla riduzione delle differenze nei livelli di sviluppo dei territori regionali del Mezzogiorno d'Italia, attuato attraverso specifiche politiche di intervento, finanziate con risorse sia comunitarie che nazionali, cui si aggiungono gli strumenti ordinari del bilancio regionale". I singoli progetti, che saranno finanziati fino a 250 mila euro, dovranno essere innovativi, sperimentali e finalizzati ad innalzare il livello di istruzione dei giovani siciliani. L'obiettivo principale è quello di potenziare i processi di apprendimento per studenti in debito di competenze di base, nelle discipline di italiano e matematica; ciò si aggiunge alla possibilità di attivare moduli tematici su alcuni ambiti privilegiati: dall'educazione civica a quella ambientale, fino al modulo sulla legalità, sul contrasto al bullismo e sull'apprendimento linguistico.(ANSA).