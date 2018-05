. Ha strattonato la madre, poi ha frugato nello zaino della piccola.

Appena due giorni fa l'ultimo caso: un'anziana donna è stata aggredita dopo aver fatto la spesa nell'androne del palazzo in cui abita in via Felice Bisazza, nel cuore del quartiere Zisa. Il rapinatore le ha strappato l'anello con pietre preziose che portava al dito e il borsello: la vittima riportato ferite alla mano, alle gambe e allo zigomi. Chi è entrato in azione fortunatamente è stato immortalato dalle telecamere e fermato dalla polizia poche ore dopo.

Basti pensare che uno degli ultimi risale a metà aprile, quando nel mirino sono finite una donna con la sua bambina che stavano rientrando a casa. Sono state seguite da un uomo armato di taglierino che le ha bloccate e minacciate in ascensorenumerosi pestaggi nel centro storico da parte di giovani malviventi che per un telefono cellulare e pochi euro aggrediscono malcapitati in giro per i locali della zona della movida. Decine le denunce e le segnalazioni alle forse dell'ordine, spesso nel weekend. Negli scorsi mesi una gang di giovani con età compresa tra i diciotto e i diciannove anni ha terrorizzato coppiette e studenti, seminando il panico in centro. Due ragazzi sono stati minacciati con un coltello e rapinati in piazza Castelnuovo, mentre erano seduti su dei gradini e attendevano i genitori. La banda, composta da tre ragazzi, è stata poi incastrata dalla polizia.Giovan Battista Riccobono, 89 anni, ha lottato fino all'ultimo per sopravvivere, ma è morto a settembre dopo venti giorni di agonia in ospedale. La violenza esplose nel suo appartamento di Borgo Nuovo, il luogo in cui avrebbe dovuto sentirsi al sicuro. Era piena estate, metà agosto.Il pensionato, quel giorno, era da solo nell'abitazione. Qualcuno bussò alla sua porta, gli chiese un bicchiere d'acqua. Lui si fidò e aprì. Un gesto che purtroppo segnò la sua fine. Tentò infatti di opporre resistenza, prese vita una colluttazione in cui ebbe la peggio. E fu ricoverato in condizioni disperate.: non ebbe alcuna possibilità di difendersi e, impotente, vide fuggire il rapinatore col suo smartphone e i pochi soldi che aveva in tasca.La donna si trovò a tu per tu con due uomini, nell'androne del palazzo. Indossavano dei caschi integrali, la bloccarono, lei finì per terra. E i due fuggirono indisturbati, facendo perdere le proprie tracce.. Una banda di rapinatori riuscì ad entrare nel suo appartamento di via XII gennaio e lo legò e imbavagliò, La casa fu messa a soqquadro, i malviventi riuscirono a fuggire con quadri di valore e gioielli, facendo subito dopo perdere le proprie tracce.